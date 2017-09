Gladsaxe sætter fokus på digital mobning

Debatten om mobning fylder i medierne i disse dage. Og bekæmpelse af mobning har også høj prioritet på Gladsaxes folkeskoler, hvor politikerne følger udviklingen tæt. Alle skoler i Gladsaxe har en antimobbestrategi. Og her i september vil Børne- og Undervisningsudvalget beslutte, hvordan skolerne i løbet af efteråret skal udvide deres antimobbestrategi i forhold til et stigende fokus på digital mobning.

– Mobning er altødelæggende for børns trivsel. Derfor gør vi en stor indsats for at styrke den generelle trivsel i klasserne og på skolerne, for der igennem at forebygge og bekæmpe mobning. Blandt andet har alle lærere og pædagoger været igennem et grundlæggende kompetenceudviklingsforløb, der med udgangspunkt i positiv psykologi og styrkebaseret pædagogik skal hjælpe vores medarbejdere til at forebygge mobning, fortæller Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Udover det arbejde, som skolerne selv udfører for at mindske mobning, arbejder kommunens SSP-medarbejdere tæt sammen med skolerne med enkeltsager og opståede mobbekonflikter, ikke mindst i forhold til digital mobning.

SSP er desuden i gang med at udarbejde undervisningsmateriale om digital mobning, som skolerne kan undervise i og som har til formål at sikre trivslen på de sociale medier.