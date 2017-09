Gladsaxes egne lokalbetjente

I Værebro kender man Agim og Abdel. De to politibetjente har tidligere været tilknyttet området, og det er de for så vidt stadig. For de er pr. 1. juni blevet alle Gladsaxe-borgernes lokalbetjente. Også Vestegnens øvrige kommuner har fået to lokalbetjente hver.

Abdel Chtioui og Agim Memisi har ikke det mindste imod, at borgerne er på fornavn med dem, for de ser som deres væsentligste opgave at være en del af lokalsamfundet, hvor de kan hjælpe og bidrage til alles tilfredshed. Det kan være politiopgaver af mere serviceorienteret karakter, det kan være i præventive indsatser, og de kan alene i kraft af deres synlighed skabe større tryghed i de forskellige nærområder for eksempel i forbindelse med bevogtningsopgaver og patruljekørsel.

Det siger sig selv, at netop Værebro er et område, som Abdel Chtioui og Agim Memisi kender ekstra godt. Deres fornemmelse er da også, at det går bedre i området. Der er i det hele taget en bedre stemning. Overvågningskameraer har haft en gavnlig effekt, så hærværk ikke udøves i samme målestol som tidligere. Også de mange sociale aktiviteter i centrum af bydelen har bidraget positivt til udviklingen, mener Agim og Abdel.

Vi er til at tale med

– Synlighed er virkelig noget, vi går op i. Derfor bærer vi altid uniform. På den måde signalerer vi, at borgerne altid kan komme i kontakt med os. Man skal ikke være bange for at tale med os, siger Gladsaxes to egne betjente.

Netop det med at kunne i kontakt med lokalpolitiet betyder meget for borgerne. Det ved Abdel og Agim: – Vi arbejder i spændet fra kl. 7 morgen til 23 aften, og vi kører ud til borgerne og siger hej. Det er naturligvis mest i formiddags- og middagstimerne, man vil se os. Men når det giver mening, vil vi også være ude i aftentimerne – og skulle det være nødvendigt så selvfølgelig også om natten, lyder det fra Abdel og Agim.

Vurder dit behov

Ud over de arbejdsopgaver, som helt naturligt ligger i jobbet som lokalbetjent, så kan Agim Memisi og Abdel Chtioui vurdere, at de lige vil kigge forbi et brændpunkt. Det kan også være ledelsen, som kræver en tilstedeværelse i en bestemt situation, men det kan sandelig også være borgerne, der retter henvendelse til Agim og Abdel.

– Den enkelte borger skal blot huske på, at Gladsaxe har 70.000 indbyggere, så vi kan af gode grunde ikke kigge forbi til hvad som helst. Hvis borgeren bruger sin sunde fornuft, så ved personen også, hvornår det giver mening at kontakte os. Allerbedst er det at skrive en mail. Eksempelvis kan det være, at man i et område har bemærket, at der ofte er ballade, så send os en mail. Naturligvis prioriterer vi opgaverne, og selv om vi er meget fleksible, så er vi trods ikke på arbejde hele tiden, siger Abdel og Agim, der henviser til, at borgerne i mere presserende situationer skal bruge 114 og 112 (akut).

Hvis Gladsaxes borgere fornemmer en særlig kemi mellem Agim og Abdel, så er det ikke helt forkert, for de har kendt hinanden i snart mange år. Det startede på deres skole i København, hvor Abdel gik i en klasse over Agim, og siden gik de på samme hold på politiskolen.

Men hold dig ikke tilbage, når du ser Gladsaxes betjente i bybilledet, for de er til at tale med og vil meget gerne servicere borgerne.