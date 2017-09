Gratis psykologhjælp til unge dårligt markedsført

Der er gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25 år i Gladsaxe – ved du godt det?

Nu er det 1½ år siden at vi i Gladsaxe fik indført, at der fra 1. januar 2016 er gratis psykologhjælp i op til 5 timer til unge i alderen 15-25 år.

Men er dette tilbud kommet ud blandt de unge? I længere tid har det været vanskelligt at finde tilbuddet på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, men navigationen og tilgængeligheden af information om tilbuddet er løbende blevet bedre og nu er det nemmere at finde blandt de andre tilbud til unge.

I maj 2017 kom en brochure med et oplag på 50 stk. og navnet Ungeenheden – Gladsaxe uddannelsesvej. Man skal dog kigge nederst på brochuren for at se, at det drejer sig om psykologisk ungerådgivning. Hvorfor var budskabet ikke omvendt?

Psykologisk ungerådgivning øverst? Derudover kunne jeg godt ønske mig et noget større oplag, hvor vores alle praktiserende læger i Gladsaxe Kommune fik en stak brochure, at vores uddannelsessteder fik en stak, og også alle vores kollegier.

Selvom vi i dag går på nettet – især som ung – for at finde oplysninger og information, ville det være rart for unge at få en brochure i hånden, de kan gå hjem med.

Det kan være svært, hvis de har det skidt, at skulle igennem en mølle af mennesker, som fortæller dem, at de bare kan gå på nettet og få den fornødne information.

Vi kunne som kommune godt gøre dette gode tilbud mere synligt.

Dorthe Wichmand Müller

SF-Gladsaxe

Byrådskandidat