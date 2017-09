”Gud” har identitetskrise

I denne uge har Bibliografen premiere på årets store danske komedie-drama. ”Gud taler ud” er filmatiseringen er Jens Blendstrups selvbiografiske bestseller af samme navn fra 2004 og er en sjov og rørende film af den prisbelønnede instruktør Henrik Ruben Genz. Søren Malling spiller sit livs rolle som patriarken Uffe, eller ”Gud” som han kaldes i parcelhuset i Risskov.

Jens og hans brødre vokser op i dette tvivlsomme miljø, hvor ”Gud” regerer med hård hånd. Der er dog forandringer på vej og drengeværelserne ulmer af oprør, mens moderen Gerd Lillian, fremragende spillet af den svenske sangerinde Lisa Nilsson, kæmper en hård kamp for at holde sammen på familien og skåne de tre sønner, som alle kæmper med følgerne af at vokse op under ”Guds” tyranni.

”Gud” har bare et problem. Han er ikke helt så almægtig, som han selv går og tror. Nej, faktisk er han nervøs for, om han måske i virkeligheden ikke er alvorligt syg. Derfor indleder han en indædt kamp for at efterlade sig et varende indtryk på verden. En selvbiografi må være vejen frem, men når man er terapeut med huset fuld af patienter, utilfredse sønner og en hustru, der konstant og fortjent er på nakken af én, får man ikke meget for hånden. ”Gud taler ud” er et flot og morsomt portræt af en familie i opløsning, men også en familie, der rykker tættere sammen i krisetider. Der er nemlig nogle ting, der er værd at kæmpe for.

”Gud taler ud” har premiere i Bibliografen torsdag 28. september.