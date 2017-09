Hestejob giver Mathias ansvar og glæde

Mathias står og skyller hø i en Ikea-pose, ved vandhanen ved siden af den ene af staldene på De Grønne Huses dyrehold.

Med sine store, velholdte folde i grønne omgivelser, lidt bag ved Kellersvej, lever tilbuddet så absolut op til sit navn.

Mathias er 21 år gammel, og bor på botilbuddet for voksne psykisk udviklingshæmmede, Cathrinegården. Han har redet i 15 år, og er blev ansat i et beskyttet job som dyrepasser hos Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær (BAS) i Gladsaxe, i slutningen af august.

Her skal han blandt andet passe den spritnye hest Martha, der er en stor og stærk 17 år gammel koldblodshest, og to andre heste. Han er også et par dage henne hos gartneren, fortæller han.

En god rollemodel

De Grønnes Huses leder, Marianne Dinesen, og ridepædagog og ansvarlig dyrepasser, Louise Vestergaard, er rigtigt glade for Mathias, og det nye projekt, som han er en del af. Et projekt, som gerne både skulle skaffe en 5-6 stykker i beskyttet arbejde hos BAS, og sikre at brugerne er i fin form, såvel fysisk som psykisk.

– For lige som vi andre får dækket et behov for identitet og det kollegiale gennem vores job, skal Mathias kunne gå tilfreds hjem, efter at have udført et stykke arbejde. Og så er han en god rollemodel for de andre, fordi han fungerer godt i sit job, siger Marianne Dinesen.

– Hesten giver motion, den giver balance for dem der har brug for det, og hjælper med at bevæge muskelgrupper, som beboerne ellers ikke får bevæget. Og så er hesten en fantastisk pædagog, fordi den ikke dømmer nogen på forhånd, tilføjer Louise Vestergaard.

’Alt hvad jeg havde håbet’

Martha er hentet til Gladsaxe fra Veksø, hvor hun har gået handicapridning i tre sæsoner, fordi hun er sød og rar, og stærk nok til at bære to ryttere. Så kan kørestolsbrugere nemlig også komme ud at ride, med en rytter bagpå til at hjælpe med balancen.

Og Mathias er ikke skuffet. Hverken over staldens nye beboer, Martha, som han lykkedes med at få hen til sig, allerede et kvarter efter hun er ankommet til sit nye hjem, eller over sit nye arbejde.

– Natten før jeg skulle starte med at arbejde her, kunne jeg ikke sove, fordi jeg var så spændt. Og det er alt hvad jeg havde håbet det var, for jeg har altid været glad for heste og at ride, siger Mathias.

Mathias er ansat under Servicelovens §103, der skal give borgere med såkaldt ”nedsat funktionsevne” de samme muligheder for at bruge deres evner og få et indhold i tilværelsen, som borgere uden handicap. I BAS er der mulighed for at få beskyttet arbejde inden for gartneri, rengøring, hestehold og café.