Hjælp udsatte ledige i arbejde

Det kan være svært for udsatte borgere at komme i arbejde. Når det lykkes, kan det også være svært at fastholde sit arbejde. Derfor har Gladsaxe som én af de første seks kommuner i Danmark sagt ja til at være med i pilotprojektet Vækst med social bundlinje.

Projektet tilbyder virksomheder hjælp til at skabe vækst gennem intensiv rådgivning og sparring, og samtidig forpligter de sig til at tage socialt ansvar ved at skabe arbejdspladser til udsatte ledige.

Det er gratis for virksomhederne at deltage i projektet. Til gengæld skyder fonde penge i projektet og kommunen bidrager for at få flere udsatte borgere i job. Kommunens investering kan hurtigt tjene sig hjem i form af sparede udgifter til overførselsindkomster og øgede skatteindtægter.

Borgmester Trine Græse opfordrer Gladsaxes virksomheder til at tage imod tilbuddet:

– Det her er et fantastisk tilbud til virksomheder med hjertet på rette sted og et ønske om mere vækst. I projektet får virksomhederne en unik mulighed for at udvikle deres forretning med et professionelt team af udviklere og eksperter.

-Til gengæld indgår virksomhederne i et samarbejde med kommunen om at skabe plads til nogle af de gladsaxeborgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og det har vi brug for, siger borgmester Trine Græse.

Ansøgningsfristen er 6. oktober og interesserede virksomheder kan læse mere om projektet og tilmelde sig på socialkapitalfond.dk