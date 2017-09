Højere faglighed giver bedre livskvalitet og færre indlæggelser

At kompetenceudvikle vores social og sundhedshjælper og assistenter er i høj grad med til at sikre bedre omsorg for vores ældre medborgere. I 2025 forventes det, at 60 procent flere borgere vil lide af kroniske sygdomme i forhold til for fire år siden. Det stiller større og større krav til elever og medarbejdernes faglige kompetencer og evner til at kunne samarbejde med borgerne om at forebygge forværring af sygdom, hjælpe borgerne til at mestre egen sygdom og derigennem øge livskvalitet. Vores medarbejdere skal kunne håndtere komplekse sygdomsforløb, der kan ændre sig fra dag til dag. Derfor er et kompetenceløft til vores elever ikke en administrativ byrde. Tværtimod er det en investering i at kunne yde en professionel og kompetent pleje, som forebygge dyre og overflødige indlæggelser og genindlæggelser, og derigennem sparer Gladsaxe for nogle dyre udgifter, og ikke mindst borgerne for nogle unødvendige indlæggelser. I det hele taget har jeg meget svært ved at genkende Martin Skou Heidemann fra Venstres billede af Gladsaxe som en kommune, hvor vi fråser med pengene til overflødig administration. Gladsaxe har en sund og robust økonomi. Vi formår at have en høj velfærd, samtidig med, at vi på ansvarlig vis overholder alle økonomiaftaler mellem kommunerne og regeringen. Det er i øvrigt en linje, som MSH’s byrådskollegaer i Venstre bakker op om som deltagere i de senere års budgetforlig.

Trine Græse (A)

Borgmester