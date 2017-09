Højt humør trods rekordregn

Det danske vejr og natur har vist sig fra nogle af sine værste sider i denne sommer, og det fik en gruppe pensionister fra Gladsaxe Kommune virkelig at mærke på Danmarksturen til Djursland – en af kommunens seks ture til forskellige egne af landet, som forvaltningen hvert år tilbyder selvhjulpne pensionister og efterlønnere.

-Vi fik oplevet alle vejrligets muligheder lige fra flot klart vejr med sol over Mols Bjerge og Helgenæs med Slettehage fyr til rekordmængder regn ”i stænger” over Djursland med helt op til 90-100 mm regn på et døgn, fortæller Musse og Svend Breum Petersen, der selv er pensionister, men også deltog som frivillige turledere.

Dette års tur til Djursland bød på mange oplevelser. Elvis Presley museet i Randers, rundtur i det utroligt smukke bakkelandskab ”Naturpark Mols Bjerge” og guided rundvisning på Fregatten Jylland med efterfølgende frokost i den hyggelige, gammel restaurant ”Mellem Jyder” i Ebeltoft, besøg på Kunstmuseet Aros og ”Den gamle By” i Aarhus, oplevelsestur rundt på Djursland med frokost på Sostrup Slot, og på hjemvejen var det det meget nye og flotte Moesgaard Museum, som var turens sidste indslag.

Trods de rekordmængder af regn og forsinkelse på hjemturen p.g.a. nedbrud på en færge på ruten Aarhus-Sjællands Odde, så var det en positiv og glad gruppe, vi sagde farvel til fredag aften efter 5 dage i det jyske.

Som frivillige turledere er og var det igen en stor fornøjelse at være med til at arrangere og gennemføre en Danmarkstur, for uanset vejr og vind er deltagerne altid positive og glade for at se eller gense Danmarks smukke natur og attraktive seværdigheder i et vigtigt, socialt godt samvær.

Vi håber og tror på, at Gladsaxe Kommune også i den nye byrådsperiode vil fortsætte med at tilbyde de ældre borgere Danmarksture, skovture og kommunerundture blandt de mange andre tilbud i vores kommune. Det passer fint ind i kommunestrategiens målsætninger med bl.a. ”Alder ingen hindring” og ”Gladsaxe skal være en god kommune at blive ældre i”.