Høstfest i solskin

Det var som om, at Søborgs borgere ikke rigtigt troede på, at man kunne opleve en hel dag uden regn. Men vejrguderne holdt med Søborgs Hjerte, da butiksforeningen arrangerede årets Høstfest. Starten på festlighederne stod i improvisationens tegn, mens folk så småt var ved at komme hjem fra arbejde.

Der kom gang i grillen, spejderne havde allerede gang i bålet til snobrød, karrusellen kørte, og børnene vendte rundt i highjumperen.

Butikkerne i Søborgs Hjerte havde slæbt en masse gode tilbud ud på hovedgaden, hvor de indkøbslystne kunne gå på tilbudsjagt.

Der var mad og drikke. Der blev varmet ost foran delikatessen, der var gode fisk, der var brød og kager, som vor bedstemor ville have lavet dem. Der var popcorn, som blev proppet i munden med stor entusiasme. Der var kinesermad i box.

Trompetisten Jørgen Jangmark og hans swingende jazzkammerater gik op og ned ad hovedgaden og skabte som altid godt humør blandt de fremmødte. Og en mindre gruppe af Gladsaxe Garden fløjtede og trommede sig ned i gennem Hjertet.

AL-dansernes yngre udøvere høstede stort bifald for deres elegante trin. Og måske far kom hjem med et par comboybukser, og mor med en bluse, inden rollingerne måske– eller måske ikke – fik lov til at lade ansigtsmalingen sidde til lørdag morgen.



Foto: Kaj Bonne.

Se mange flere fotos på gladsaxebladet.fotokajbonne.dk