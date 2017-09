Hvad har Venstre i Gladsaxe imod ældreboliger?

En af Venstres spidskandidater til kommunalvalget er for tiden meget synlig i sin modstand mod byggeriet af fire ældreboliger på Holmevej. Det bliver påstået, at kommunen vil sælge grunden på Holmevej 9 til ”smarte projektmagere”, der vil ødelægge ”kulturhistoriske værdier”. Det er grove påstande, der fortjener svar.

For det første må der kun bygges ældreboliger på grunden. Intet andet; det står meget klart i lokalplanen. Har Venstre ikke læst lokalplanen? Hvorfor påstår Venstre, at grunden skal bruges til spekulation?

For det andet gives der kun tilladelse til at bygge på en mindre del af den åbne plads på Holmevej. Der er ikke tale om at bygge ”tæt og i flere etager”, som det bliver påstået. Men om fire rækkehuse i ét plan, der kommer til at ligge på god afstand af gravhøjen. Der vil være lige så god offentlig adgang til gravhøjen og arealet foran, som der er nu.

Hvis man ved selvsyn vil se, hvor byggeriet kommer til at ligge, har jeg lagt et kort over grunden ud på min Facebook-side.

Når jeg skal være ærlig, forstår jeg slet ikke Venstres modstand mod at bygge ældreboliger.

Jeg synes, det er utroligt positivt, hvis nogle af de ældre beboere i Grønnemosekvarteret får mulighed for at blive i det kvarter, de kender og er trygge ved, når huset med årene bliver for stort. Men det er åbenbart ikke noget, der tæller for Venstre i Gladsaxe.

Henrik Andersen

Kandidat til byrådet (A)