Hvor er idrætten, Trine…

Borgmester Trine Græse har i en annonce fremvist sine prioriteter.

Idrætten er ikke på nogen måde nævnt annoncen. Faktisk er det eneste som omhandler fritiden, en vision om tre scener. Min store bekymring er baseret på følgende faktum. 1) Kommunens idrætsfaciliteter er generelt nedslidte og utidssvarende, der er ingen investeringsplan for en opretning. 2) Allerede nu er der et efterslæb på kapacitet, mange foreninger melder om ventelister. 3) Kommunens indbyggertal stiger og der er ikke tiltag som gør at faciliteterne følger med indbyggertallet. 4) Gruppen af aktive seniorer bliver heldigvis flere, hvilket lægger yderligere pres på faciliteterne. 5) Igennem det sidste årti er der rent faktisk forsvundet faciliteter i forbindelser med skolelukninger.

Jeg tror at mange vælgere, (1/3 af kommunens borgere er medlem af en idrætsforening) gerne vil høre Trine Græse om hvordan hun forholder sig til de nedslidte, utilstrækkelige og utidssvarende faciliteter hvor især børn bliver afvist i døren af en venteliste, og hvordan foreninger skal have mulighed for at kunne håndtere det kommende pres. Hvor er visionerne for idrætslivet? Idrætten er en stor og vigtig del af fritidslivet. Imens Gladsaxe står i stampe ser vi at andre kommuner har igangsat en visionær politik, til stor gavn for borgerne. Det ser desværre ikke ud til at noget ændrer sig i Gladsaxe, hvis borgmesteren hedder Trine Græse de næste 4 år – eller gør det Trine?

Frank Bøgelund Jensen

Formand GIF-Gymnastik,

medlem af FIG