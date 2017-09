I tæt kontakt med naturen

Sommerprojektet i børnehuset Poplen i Værebro koncentrerer sig i år om kredse om mad og udeliv. Formålet med projektet er at give børnene et indblik i hvor alt det vi spiser, kommer fra og indføre dem i en verden af hjemmedyrkede grøntsager og krydderurter.

Børnene har smagt på maden rå og tilberedt, så de blev nysgerrige på forandringen ved tilberedning. Børnene blev en del af at plante, holde og høste og er alle med fra frø til spire.

-Projektet gik ud på at forsøge at skubbe til børnenes ’madgrænser’ og dermed give dem et fornyet mod på at smage nye produkter, ligesom vi håber at børnenes oplevelser med at så og plante vil give dem ejerskab overfor afgrøderne, således at de får lyst til at hjælpe med at holde øje og passe på dem, siger børnehusleder Mette Tejlmann.