Ildsjæle overlistet

Astrid Lund Bøcker og Karoline Gråskov tog i Bagsværd Tennisklub i lørdags, fordi de skulle ned for at deltage i sæsonafslutningen træningen. Troede de.

Men de to ildsjæle blev overlistet. For repræsentanter fra DGI dukkede op for at tildele dem prisen som årets trænerteam til stor glæde ikke mindst for de øvrige klubmedlemmer, der i den grad nyder godt af de to pigers engagement.

De to trænere er valgt, fordi de er blevet kastet hovedkulds ud i at varetage træningen for alle klubbens medlemmer. De har løst opgaven med oprejst pande, og de har endda haft overskud til at udvikle et nyt koncept for teenagere og arrangere træningslejr for klubbens unge medlemmer.

Sideløbende med 2.g i gymnasiet har Astrid Lund Bøcker og Karoline Gråskov stået for al kontakt til forældre og medlemmer. De mødte en del skepsis fra forældre, da de overtog træningen, men det er blevet gjort til skamme, da trænerteamet har skabt en medlemsfremgang i klubben.

”Klubben har været uden cheftrænere den seneste sæson, og de opgaver, cheftrænerne skulle have løst, har pigerne varetaget uden brok. De har stablet en træningsweekend på benene, hvilket vi ikke har haft i klubben før. Og så har de bare klaret det rigtig godt over hele linjen,” siger formand for Bagsværd Tennisklub Silas Pihl.

Sammen med titlen modtager trænerteamet også 25.000 kr. der kan bruges på nyt udstyr, tøj eller en oplevelse med klubben efter aftale med DGI.