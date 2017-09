Jan Harbeck i jazzklubben

Der er blevet spillet rigtig meget jazz på gader og stræder og pladser i sommerens løb med Gladsaxe Jazzklub som initiativtager.

Nu rykker jazzklubben indendøre igen i lokalet på Telefonfabrikken. Jazzklubben forsøger sig med en nyindretning af lokalerne, så publikum forhåbentlig får bedre forhold.

Jan Harbeck Quartet står på fredag for den musikalske underholdning

Tenorsaxofonisten Jan Harbeck har både personlighed og tradition i sit spil, og han er altid mand for at skabe høreværdig musik i selskab med udvalgte kolleger fra jazzmiljøets superliga. Dagbladet Politiken var i en jazz-anmeldelse for få år siden ikke bleg for at sammenligne Jan Harbeck med legendariske Ben Webster, der jo i den grad var en stilskaber.

Og endnu engang har Gladsaxe Jazzklub den store glæde igen at få besøg af tenorsaxofonisten, der i en årrække så ubetinget har befundet sig blandt de dygtigste inden for dansk jazz.

På fredag kommer Jan Harbeck ikke som en del af Monday Night Big Band eller Tivolis Big Band, men som sin egen. En prisvindende musiker, der bl.a. med CD’en ’Variations in Blue’ fik et hav af anmelderroser.

Aftenens repertoire er ikke kun en hyldest til tidligere tiders musik – der er også bygget en bro mellem inspirationen fra datidens jazz til nutidens.

Jan Harbeck er inspireret af tenorsaxofonister som eksempelvis Paul Gonsalves og George Garzone.

Gladsaxe Jazzklub fortsætter sin succes med sine koncerter/foredrag. Det tog 48 minutter at sælge de 200 billetter til det nye projekt ”Jazzen i Danmark”.

Jazzklubben er kommet i finalen i JazzDanmarks landsdækkende konkurrence om nye initiativer for jazzmusikken. Lørdag 9. september drager repræsentanter for klubben til Aarhus for at forelægge prospektet for en jury. Vinderen af konkurrencen udpeges samme dag.