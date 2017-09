Kano-boom i Nybro-Furå

I snart mange år har kajaksporten haft et godt tag i danskerne. Havkajakken er blevet særdeles populær, og i de københavnske kanaler bliver der roet flittigt. Det er blevet en trend ikke helt på linje med det, som golf, maratonløb og triatlon har haft, men næsten.

Sværere er det at finde udøvere til sportsgrene, der ikke anses som videre trendy eller kan booste folks selvværd hurtigt. Her kommer kanoen ind i billedet:

– For det er meget, meget sværere at lære at ro kano. Hvor mange ældre tager kajakken til sig, så forholder det sig meget anderledes med kanoen. Hvis man ikke tidligt lærer at ro kano, så vil mange senere fravælge denne roform, fordi det er så pokkers svært at lære, fortæller Nybro-Furå Kano og Kajakklubs formand Kristian Nielsen og klubbens idrætsleder Jytte Duun samstemmende.

Tradition

Nu er det sådan, at Nybro-Furå har en årelang tradition for at udvikle nogle af de allerbedste kanoroere herhjemme. Mange husker sikkert både Henning Lynge Jacobsen og Arne Nielsson som vandt olympiske medaljer, og siden har der også været mange danske mesterskaber i klubbens kanoroere. Således har Carsten Anker Scales selv præsteret mange, mange gange i kanoen, og så er han med til at sørge for klubbens unge kanoroere, som han har et godt tag på. Pludselig er det begyndt at vrimle med kanoroere på plankerne ved vandet i det hyggelige klubmiljø mellem Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

I dansk kanosport er Nybro-Furås medlemsudvikling helt enestående herhjemme. De fleste andre klubber kæmper med at få unge folk til sporten. Nu har Nybro-Furå 20 unge kanoroere. – De andre klubber spørger: Hvad gør I, siger formanden.

– Egentlig er det blevet helt ”cool” at ro kano – netop fordi det er så svært og måske en anelse ”macho”. Men vi har også en række unge piger, der er begyndt at ro kano, fortæller Kristian Nielsen.

På søbredden får Carsten Anker Scales hjælp af blandt andre Ida Ferlov, Sofie Aastrand Jørgensen og Niels Jørgen Bak Nielsen.

– Og ja – bare for en halv time siden kom der en dreng på 11 år. Han ville begynde at ro kano ligesom sin storebror, siger Jytte Duun.

Noget af det som har sat gang i den store tilgang blandt de unge kanoroere er, at de næsten alle sammen går på Engelsborgskolen ikke ret langt fra klubben: – Det startede vist med, at Carstens ældste søn roede kano, og så fik han nogle klassekammerater med. Og pludselig begyndte drengene fra parallelklassen også at komme. Og nu er nogle af pigerne fra klasserne også begyndt på kano. De går i 8. klasse, og de har et utrolig stærkt sammenhold, men de er også gode til at være der for de lidt yngre medlemmer, siger Kristian Nielsen.

Mange medlemmer

Nybro-Furå Kano og Kajakklub er en kæmpeforening på vandet. Klubben har ikke færre end 582 medlemmer, og selv om man ikke ejer grunden – for det gør Gladsaxe Kommune – så ejer man bygningerne. Gennem mange år har man ført en ansvarlig økonomisk politik, og det gør, at klubben kan stå imod, hvis dårligere tider skal komme.

– Men det er der intet, der tyder på. Og slet ikke i øjeblikket. Vi har et suverænt klubsammenhold, hvor alle hjælper til og bidrager. Mange af forældrene er med til at sørge for, at der kigges efter børnene hernede. En del voksne er kommet med deres børn herned, og så er de selv begyndt at ro kajak. Vi bager pandekager og hygger, så alle føler sig velkomne, siger Jytte Duun.

Yd og nyd

Klubben har også to kit-sammen-dage, hvor medlemmerne udfører noget pligtarbejde, så klubhus og andre ting bliver vedligeholdt. Herefter spiser deltagerne frokost. Alle er parat til at yde, inden de skal nyde.

Nybro-Furå har sågar den svenske eliteroer Katarina Forsberg: – Hun bor i Malmø, men hun tager flere gange om ugen turen herover, fordi hun synes, at vi har så fint et kaproningsmiljø, siger Kristian Nielsen.

Sæsonen for kano- og kajakroerne er ved at gå på hæld. De skrappeste eliteroerne tager ture på søer og åer så længe, der ikke er is på vandet. Mange andre – specielt +70-mændene – mødes og går blandt andet i sauna. Andre løber sammen, dyrker orienteringsløb, spiller kort eller dyrker yoga.

– Jo, vores fundament er vist i orden, lyder det fra en tilfreds formand Kristian Nielsen.