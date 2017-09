Kildegården fyldte 85 år

Tiden har ikke stået stille, siden ”Gamles Hjem” blev indviet som alderdomshjem i 1932, med kaffebord og lagkage, og forstanderinden frøken Hansen i spidsen. I dag er Træningscenter Gladsaxe, Kildegården meget andet og mere end det botilbud for ældre, som det var dengang.

– Træningscenter Gladsaxe, Kildegården er i dag et populært sted, en levende bygning og et samlingspunkt for mange af vores ældre medborgere med masser af aktivitet, ud over bevægelse og træning, fortalte borgmester Trine Græse (S) ”fødselarerne”.

Borgmesteren er selv kommet rigtigt meget på Kildegården, sagde hun, både som politiker og formand for Seniorudvalget og som pårørende. Her har hun blandt andet deltaget i dag- og nattevagter og smagt på maden med Bentes lækre sovs, da der var debat om kosten til de ældre.

Da kommunerne skal kunne varetage flere og flere sundhedsopgaver, besluttede Byrådet sidste år at matriklen ved Træningscenter Gladsaxe, Kildegården også skal være ramme for et nyt sundhedshus, med patientskoler, træning, sygeplejeklinik og lokaler til mødeaktiviteter.

Meningen er at alle tilbud inden for sundhed, forebyggelse, træning og rehabilitering dermed kan samles på et sted, og Gladsaxes sundhedsfaglige tilbud gøres nemt tilgængelige for alle borgere. Sundhedshuset forventes at stå færdigt om 5-6 år.