Lad pengene blive der, hvor de bliver sparet væk

En sorteringsrobot kører snart ind på Gladsaxe bibliotek. Den skal sortere og holde styr på bøgerne på hylderne. Hvis det går, som det plejer i det offentlige, skal den effektive robot spare penge og i det her tilfælde skære tre fuldtidsstillinger væk. Og pengene forsvinder væk fra biblioteket.

Det er et stort problem.,

”Midlerne skal blive der, hvor de bliver sparet væk. Biblioteket i Gladsaxe er et rigtig godt eksempel på, at de nye digitale muligheder bliver mødt og udnyttet med kreative løsninger”.

Gladsaxe bibliotek er aktuel med kampagnen ”Prinsessen på Tærten” hvor bogstavleg laver sjov med bogtitler. Kampagnen er blevet en viral succes på Facebook hvor flere tusinde har bidraget med forslag. Formålet er at for at vække interessen for bøger.

Det er meget spændende, at vi i Gladsaxe er med på den digitale revolution, der forandrer vores samfund i et rasende tempo. Det er rigtig godt at vi lader robotter klare rutinearbejdet, så der bliver plads til det kreative. Men digitaliseringen skal ikke ses som en sparerøvelse, men en mulighed for at skabe et mere spændende og aktivt lokalsamfund.



Frederik Hoedeman

Byrådskandidat for

SF Gladsaxe.