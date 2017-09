Lær at blæse med andre

På Gladsaxedagen var der mange, der blev imponerede af de unge, dygtige musikere, der spillede på blæseinstrumenter i FDF Gladsaxe Brass Band. Enhver dreng eller pige på mindst ni år kan følge undervisningen gratis, og den finder sted hver mandag eftermiddag og aften i Buddinge Kirke.

Undervisningen sker på frivillig basis af rutinerede musikere, der har gået på kurser for at dygtiggøre sig som instruktører. Denne uddannelse tager tre år, så de unge er i gode hænder.

Det er ikke nødvendigt at have et instrument. Sammen med instruktøren kan den unge finde et velegnet instrument. Som oftest starter eleverne med cornet, althorn eller baryton.

I starten gælder det om at lære instrumentet at kende, inden du bliver sluppet løs og skal spille sammen med orkestrets mange andre musikere.

Når du er med i FDF Gladsaxe Brass Band, kan du også deltage i kurser sammen med de musikkammerater. Kontingentet på 1.200 kroner om året dækker stævner, kurser, ture og undervisningsmateriale.