Løgnhistorier og musikalsk udfoldelse

Børnene er i centrum, når Bibliografen inviterer til sjov og ballade med Carl Quist Møller. Er man mere til en tur gennem den amerikanske musikhistorie, er der koncert med Tamra Rosanes på Gladsaxe Hovedbibliotek i slutningen af september.

Lørdag 30. september er løgneren løs i Bibliografen! Klokken 11.00 begynder et af efterårets helt store børnearrangementer med Carl Quist Møller i den altdominerende hovedrolle. Kender du løgnhalsen? Han oplever altid de mest utrolige ting og kan fortælle de mest fantastiske historier. Det eneste problem er, at de alle vist ikke altid er sande.

Men morsomme, det er de, og der er simpelthen ingen grænser for al den sjov og ballade, de små bliver udsat for, når Jungledyrets Hugos far indtager Bibliografens store sal.

Carl Quist Møller siger selv om showet: ”Jeg fortæller masser af løgnhistorier. Jeg anvender sjove portræt-tegninger af publikum og sjov mimik. Fortællingerne er baseret på humor, men handler også om følsomme emner. Det kunne være mobning, forelskelse, små hvide løgne eller ikke at være så dygtig i skolen.”

Arrangementet henvender sig til børn fra 5 år og husk, hvis I vil have jeres voksne med, skal de også købe billet.

For de musikinteresserede åbnes Gladsaxe Hovedbiblioteks musikudlån igen med et brag af en koncert. Efter et stille forår med ombygning og renovering af lofter skydes Musikbibliotekets række af efterårskoncerter i gang med Tamra Rosanes og Hallelujah Special. Det sker tirsdag 26 september kl. 18:30, og der er gratis entré.

Tamra Rosanes, Danmarks amerikanskfødte countrydronning, har slået sig sammen med Hallelujah Special, der refererer til Himmelekspressen – et gospeltog på vej til himlen og bandet præsenterer musik, der er både folkelig, følsom og festlig.

”Med HALLELUJAH SPECIAL vil vi tage folk med på en tur gennem USAs sangskat og amerikansk musiks rødder på vores egen, helt personlige måde,” fortæller Tamra Rosanes. Før aftenens hovednavn går på scenen, vil der være opvarmningsmusik med spændende, unge musikere fra Gladsaxe.