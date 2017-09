Målrig søndag

Gladsaxe Bears er kommet godt fra start i denne sæson og efter forrige weekends sejr kan 1. divisionsholdet føje endnu to sejre til. Gladsaxe Bears ligger nu på en del 1. plads.

Kampen mod Aalborg blev en målfattig omgang, men det kan man ikke sige om årets anden hjemmekamp. Først periode var præget af for dårlig forsvar og bar præg af, at man stadigvæk mangler at få Nikolaj Lunde og Daniel Engelsman tilbage på isen og amerikanske Jack Burton nåede aldrig på is, inden han igen var på vej hjem til USA med en professionel kontrakt i kufferten. Heldigvis var det en stærk Daniel Eberhardt, der forsvarede målet og efter første periode kunne Gladsaxe Bears gå til pause med en 3-1 føring.

Men træner Jacob Volf må have talt med store bogstaver i pausen, for holdet kom tilbage med lang mere styr på forsvaret. 2 periode endte 7-1 og sidste periode blev nærmest en opvisningskamp fra Gladsaxes side.

Næste kamp spilles mod Herning den 23. september og næste hjemmekamp bliver mod Østjysk Elite den 7. oktober kl. 18.35