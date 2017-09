Med hud og hår

Hun tager ofte sig selv i at sidde og kigge på folks hud, når hun sidder i bussen eller tænker på, hvordan hun kan rette deres bryn, så de bliver en bedre udgave af sig selv.

-Jeg elsker simpelthen mit fag, fortæller Shokhan Haedar, der for nogle måneder siden åbnede sin første salon ”Naturlig Glød” på Søborg Hovedgade 96 A.

Irakiske Shokhan blev færdiguddannet som hudterapeut for halvandet år siden og har arbejdet i andre saloner, indtil hun for nyligt åbnede sin egen i nybyggeriet overfor Søborg Kirke.

-Jeg bor i området, og ville gerne starte min forretning på Søborg Hovedgade. Jeg synes her er så attraktivt og så passede de nye lokaler mig perfekt, fortæller Shokhan, der dog godt vil indrømme at starten har været lidt svær.

Udenfor har der været byggerod i flere måneder, så hun kunne slet ikke få sit skilt ud for at gøre opmærksom på sig selv.

-Folk vidste ikke, at der lå noget her og når de endelig fandt det, så skulle de passe på, de ikke faldt ned i de store huller udenfor, fortæller Shokhan, der er glad for, at der endelig er lagt brosten og at hun nu kan nyde det frie udsyn til Søborg Kirke.

-Jeg sidder ofte og kigger på brudeparrene som kommer ud af kirken.

-Jeg vil gerne have nogle af de brude som kunder, tilføjer Shokhan med et grin. Den 37-årige kvinde, der har en baggrund som sygeplejerske i Irak og er uddannet sosu-assistent i Danmark er nemlig også ved at tage en uddannelse som make-up artist.

Shokhan synes make up er spændende men det er huden, som først og fremmest har Shokhans interesse. Jeg har brugt flere måneder på at finde ud af, hvilke produkter, jeg skulle vælge. De skulle være økologiske og gøre noget godt for kunderne. Jeg tror på den holistiske tilgang til skønhed, hvor den indre og ydre skønhed må gå hånd i hånd, fortæller Shokhan, der også gerne inviterer mændene ind i forretningen.

-Jeg mærker klart at flere mænd begynder at interessere sig for hudpleje. De er blevet mere bevidste om at huden skal se godt ud. Mange får også fjernet uønsket hår på bryst og ryg, fortæller Shokhan.