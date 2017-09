Flot uge for VB 1968

Det går vildt godt for VB1968 i disse uger. Både i DBUs pokalturnering og i serie 1.

Med sejren på 5-3 i lørdags over Taarbæk er VB1968 tophold i rækken med ni point for tre kampe.

Fredensborgs reserver og Helsinge har opnået samme pointtal.

På lørdag skal VB1968 til Ølstykke, der har det svært i rækken med tre point og en målscore på 3-3.

I DBUs pokalturnering blev det ikke så lidt af en skalp i tirsdags.

Næsby fra 2. division kom på besøg og måtte tage hjem som tabere. Det var de nu selv skyld i ved at score kampens enlige mål – i eget net.

Men en flot indsats af hele VBB1968, der sled og slæbte og faktisk skabte en del chancer undervejs.

I serie 2 havde Bagsværd og Gladsaxe-Hero også en god lørdag.

Gladsaxe-Hero vandt med 4-0 over Ledøje-Smørums 3. hold på blandt to mål af Jetmir Zeciri. Gladsaxe-Hero har seks point for tre kampe.

Bagsværd Boldklub har samlet syv point, men for fire kampe. I lørdags blev B77 fra Rødovre besejret med 3-1. Bagsværd førte 2-0 ved pausen.

Det er en yderst jævnbyrdig række, hvor næsten alle slår alle i midterfeltet, mens BK Internazionale vinder hver gang.