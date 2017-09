Nordisk fremvisning

På Gladsaxe Kirkegård var der i fredags opstillet mere end en snes telte med udstillinger af varer til kirkegårdsdrift – planter, maskiner, småtraktorer og gravsten. Anledningen var, at Gladsaxe Kirkegård var blevet udvalgt som ekskursionsformål for de 450 deltagere ved Nordisk Forbund for Kirkegård og Krematoriers kongres i København.

Gladsaxe Kirkegård havde selv stillet et kæmpetelt op til deltagerne, og her kunne kongresdeltagerne så smage på danske pølser og brød leveret fra den legendariske pølsevogn Harrys Place på Nørrebro. Og både svenskere, finner og nordmænd stod i kø for at stillet sulten fra kl. 10.30, mens danskerne var lidt mere tilbageholdende så tidligt på morgenen.

Selv om det småregnede under hele arrangementet, så tog deltagerne de vejrmæssige udfordringer med godt humør, for Gladsaxe Kirkegårds personale havde sørget for en flot fremvisning.



Der var mange udstillere på Gladsaxe Kirkegård. Her studeres nogle gravsten af kongresdeltagerne.

Foto: Kaj Bonne.