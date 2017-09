Nu har Ida Snorky-mærket

4. august 2016 traf 10-årige Ida Caroline Mørck fra Rylevænget en markant beslutning: Hun flyttede hjemmefra.

Men hun behøvede nu ikke en flyttevogn eller at melde skiftet til Folkeregistret.

Ida flyttede nemlig ud i et telt i haven. Nu ville hun forsøge at sikre sig det såkaldte Snorky-mærke.

Det mærke får man, hvis man i løbet af en periode på 400 dage i mindst 365 tilfælde har overnattet i et telt. Ida har brugt 25 af de 35 ”bufferdage”.

Og det mål klarede Ida i torsdags. Så dagen blev virkelig fejret med familiebesøg, besøg af nogle af klassekammeraterne fra Stengård Skole og nogle af dem, som Ida går til FDF med i Buddinge-kredsen.

-Ida blev inspireret sidste sommer på landslejren, hvor hun lå 12 dage i telt og efterfølgende var med familien på camping.

Da hun kom hjem var det svært at sove inden døre igen, så hun slog telt op i haven. For sjov fortalte vi hende om Snorky- mærket, og så fik hun blod på tanden. Selv i -14 grader i vinter, tog hun uldundertøjet på, soveposen under armen og gik ud og sov i sit lille telt i familiens have, fortæller hendes mor Anne Line Mørck.

-Jeg synes ikke, at det har været specielt hårdt, og det bliver nok til flere dage, siger Ida, der fortæller at det sværeste nok har været, at hun ikke kan kunnet sove sammen med sin bedste veninde. Til gengæld tog veninden en enkelt nat i teltet.

Ida er sej

-Og i skolen synes de, at jeg har været ret sej, siger Ida.

-Vi har selvfølgelig passet godt på Ida undervejs. Så hvis der var udsigt til lidt sygdom vendte hun tilbage til sit værelse og juleaften var det mest hyggeligt at blive træt inde i huset. Nytårsaften forlod hun også teltet på grund af fyrværkeriet, siger Anne Line Mørck.

Idas far har nogle kolleger, der har leveret nogle isoleringsmåtter, og så var der strøm til lys, hvis Ida skulle på toilettet midt om natten, og Iphonen kunne lades op, så den fungerede som vækkeur.

-Men der har ikke været speciel opvarmning, så Ida har bare taget det som det kom.

Hos Genbrugslopperne fandt Anne Line Mørck et perfekt telt fra Fjällräven

-Det var så svær at sætte op, at vi kontaktede firmaet, der ude på opslagstavlen fandt en 40 år gammel vejledning, som de sendte til os.

Ida er en yderst aktiv pige, Storesøster Mia er blandt landets bedste mellemdistanceløbere (hun løber 800 meter på et øjeblik – hvilket vil sige på lidt over 2 minutter)

-Jeg går også til atletik, men jeg er mest til kastedisciplinerne, fortæller Ida Caroline, der også har musikalske interesser.



Så sjovt ser Snorky-logoet ud.Foto: Privat