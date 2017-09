Den røde linje er den gennemsnitlige likviditet. I Venstre taler man om, at Gladsaxe Kommune nærmer sig Luksusfælden med en håbløs økonomi. Andre taler om at pengene fosser ud af kommunekassen, mens atter andre synes, at det ser ret fornuftigt ud med henblik på de opgaver, der skal løses. Det kan måske påvirke den kommunale valgkamp.

Nu over en milliard i kassen

Den gennemsnitlige kommunal likviditet er på 1.036.000.000 kroner