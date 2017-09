Nu SKAL der ske noget med Søborg Skole

Budgetforliget er i hus, og igen er der sat penge af til renovering af Søborg Skole. Men puljen for renovering står på tredje år ubrugt hen, mens vores skole forfalder mere og mere. På Søborg Skole har vi en skoleleder, der siger, at ”man kan drive god skole alle steder, selv i et hønsehus”. Jeg håber ikke, det bliver nødvendigt.

Søborg Skoles faciliteter er helt utidssvarende. De passer bedre til fortidens skole med elever på lige rækker og en lærer ved kateteret, end til den moderne skole anno 2017 med projektorienteret undervisning og forskellige læringsmiljøer.

I 2015 lavede kommunen en større gennemgang af skolen. Dengang hed det, at ”Søborg Skole er opført i flere etaper, hvor den ældste del er fra 1926. Skolens klasselokaler er for en stor del meget små og for dele af skolen er der behov for istandsættelse og opdatering, så de fysiske rammer understøtter gode læringsmiljøer og skolens øvrige funktioner.”

Siden da er der desværre intet sket. Ud over at vi har set Søborg Skoles navn på den ene budgetnote efter den anden.

På Søborg Skole har vi fokus på læring. Vi er optagede af at skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor eleverne lærer så meget, de kan, og hvor hver elev trives. Så kære politikere, lad os gennemføre en renovering, så alle vores dygtige lærere og børn får de faciliteter, de fortjener. Og så de i fællesskab kan gøre hinanden så dygtige som muligt.



Sune Lindgaard,

Formand for skolebestyrelsen på Søborg Skole