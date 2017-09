Odd Fellow Loge donerede penge

Odd Fellow logen i Bagsværd Broderloge 85 Furesøen, den gamle Dyrlægebolig Bagsværd Hovedgade 210, havde i sidste uge 50 års Jubilæum.

Det blev fejret med en flot festloge og efterfølgende jubilæumsfest på hotel Signatur.

Under festlogen i logesalen havde man inviteret forstanderen af Kvindehuset i Lyngby, Linda Dichow Kaas, Center for voldsramte kvinder og børn, samt formanden for Githabis venner, en lille forening der gør et kæmpe arbejde for støtte syge betrængte børn og deres uddannelse i Kenya. Begge foreninger blev overrakt hver et beløb på kr. 20.000,- til deres store sociale arbejde.

Begge damer takkede med et lille foredrag og orientering om det store uegennyttig arbejde der udføres.