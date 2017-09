På is med de store

Det var 14 håbefulde små børn og deres forældre, der i weekenden dukkede op på Isbanevej, hvor Gladsaxe Ishockey havde inviteret til rekrutteringsdag.

De fleste var i alderen fra 4-6 år, men også børn på mellem 7 og 11 år havde valgt at bruge søndagens gode vejr på at komme på is. Og det var da heller ikke hvem som helst, der var på isen for at træner børnene. Bronzevinderne fra 1. holdet var mødt talrigt op for at løbe rundt, motivere og hjælpe til.

-Børnene havde alle en super oplevelse og sagde, de ville komme igen. For os garvede mennesker, der har haft med ishockey, at gøre i 45 år, er det altid fantastisk at se de små nye på is for første gang. Og allerede inden træningen var slut, var der børn, som kunne skøjte selv uden hjælpemidler eller en træner i hånden. Og det er flot, fortæller Michael Stougaard, der i år er ungdomskoordinator hos Gladsaxe Ishockey.

Missede du rekrutteringen?

Der er træning for de små hver tirsdag kl.16.30 og hver søndag kl.10.00, dog kan der forekomme enkelte aflysninger grundet kamp. Her vil der altid være mulighed for, at dukke op og få en prøvetime. Man skal bare møde i så god tid, at man kan nå, at få udstyr på. Og udstyr kan man låne af Gladsaxe ishockey i starten. Og man kan altid tjekke klubbens isplan på hjemmesiden. Er der spørgsmål sendes de til ungdom@glis.dk