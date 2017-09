Politianmeldelse af Meny i Søborg

Efter at have fulgt noget af debatten vedr. foliedækning af Meny’s vinduesareal, tillader jeg mig hermed at komme med et lille indspark.

Det er mig fuldstændig ubegribeligt, at kommunen overhovedet blander sig i det.

Er det virkelig det, vores skattekroner bliver brugt til? Og nu også vores politi, ved en evt. Politianmeldelse? Jeg er rystet. Jeg handler ofte i Meny, og jeg har absolut ikke brug for at se ind ad deres vinduer. Hvis jeg vil vide noget om, hvad de har, så går jeg derind. Det samme gælder også for Normal og Netto.

Jeg kan også forestille mig, at der kan komme for meget sol ind ad vinduerne, hvilket kan beskadige nogle af varerne.

Kære politikere. Det her kan I ikke være bekendt, at bruge vores skattekroner på. Brug dem dog til noget der er nødvendigt, f.eks. Flere varme hænder i ældreplejen og børnehaverne.

Anne-Marie Sørensen

2860 Søborg