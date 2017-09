Den er placeret hos Meny på Søborg Hovedgade.

Peter Beier Chokolade har eksisteret siden 1996 og er en dansk familievirksomhed funderet på en kærlighed til chokolade.

Det er en livslang passion for Peter Beier Chokolade at levere den allerbedste chokoladeoplevelse. Det gøres ved at kun at bruge sporbare råvarer for smagens skyld.

Chokoladen er 100% håndlavet med anvendelse af kakaobønner fra egen plantage og råvarer fra Ørsholt Gods.