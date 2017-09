Så er forbuddet vedtaget

Den 13-årige Daniel Moody, der går på Skovbrynet Skole, nåede at blive endnu et offer for hensynsløs parkering på Værebrovej.

En bilist i en varevogn havde åbenbart svært ved at styre bilen, så han parkerede langt inde på cykelbanen – er er markeret med en bred hvid streg – så en stor del af cykelbanen var væk. Ydermere ragede det ene sidespejl endnu længere ud, så pladsen var minimal.

Det fik Daniel Moody til at køre galt, så han måtte en tur på skadestuen på Herlev Hospital.

Den pågældende bil er flere gange observeret i tilsvarende situationer.

Men nu er det snart slut.

-Som Gladsaxe Bladet kunne fortælle for et par uger siden, så var vi i trafik- og teknikudvalget indstillet på at indføre et stop- og parkeringsforbud på strækningen fra centret i Værebro hen til indkørslen til svømmehallen og skolen, så der bliver plads til busser og udrykningskøretøjer. At det så også hjælper skoleeleverne og andre cyklister er jo kun fint, siger Ole Skrald Rasmussen (A), der er formand for udvalget.

Næste hovedpine er de mange ulovlige parkeringer i Høje Gladsaxe.

-Noget af det kan vi ikke gøre noget ved, fordi det er politiopgaver. Men området nede ved lavhusene, kan vores parkeringsvagt besøge. Også her er det farligt, hvis der f.eks. opstår brand. Som vognmand har jeg selv oplevet, at jeg ikke komme til at gruse, når vejret er dårligt, siger Ole Skrald.