Sæsonstart for Glad Dans

Der er ”Vild med dans”. Og så er der ”Glad Dans” i Gladsaxe. I hele denne måned kan du helt gratis hver onsdag møde frem til Glad Dans Gladsaxes arrangementer på Telefonfabrikken-Gladsaxe og opleve miljøet, dansene og undervisningen i foreningen. Sæsonen indledes i morgen, onsdag den 6. september kl. 19.30, og foreningen byder alle interesserede velkommen.

Glad Dans Gladsaxe har mange nye tiltag i år med fokus på to områder, som har stor betydning for borgerne i dagens Danmark og altså også Gladsaxe.

– Lægerne har sagt det i mange år, og alle ved det: motion er vigtigt for vores helbred og specielt for målgruppen 40-60 år kan vi i ”Glad Dans” tilbyde en både fornøjelig og meget interessant form for motion, nemlig vort store repertoire af danse, siger Bent Grolsted fra foreningen.

Glad Dans har også fokus på at modvirke egoismen i samfundet. Glad Dans’ repertoire indeholder mange historiske turdanse som nødvendiggør samarbejde i dansen, hvad enten dansen er til 4, 8, eller flere dansere.

– Ud over de ovennævnte moralske, men dog sande fordele, lever Glad Dans’ repertoire helt op til foreningens navn idet kendsgerningen er, at man bliver glad når man danser, og i det hele taget henvender vores forening sig til alle aldersgrupper, ved Bent Grolsted af årelang erfaring.

Dansene til foreningens store nytårsbal i januar er flotte, og nogle vil måske sige ”det får jeg aldrig lært.” Men det er helt forkert, Glad Dans Gladsaxe har eksaminerede danseinstruktører som legende let underviser i de trin, som nok ser vanskelige ud, men som hurtigt viser sig ganske lette.

Til foreningens danse er der altid levende musik der gør det meget nemmere at lære dansene. Musikken ledes af Rigsspillemand Steen Jagd Andersen.

Se mere på www.gladdans.dk