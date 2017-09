Se kunstnernes værksteder

En kunstners værksted eller atelier er en form for helligdom for den enkelte. Her står kunstneren midt i skabelsesprocessen – og som oftest helt alene.

I den kommende weekend bliver du inviteret ind i de ”hellige haller” i forbindelse med ”Åbne Atelierdøre 2017”. Her kan du få en snak med den enkelte kunstner, og det vil både være muligt at købe og bestille et kunstværk.

Der er fælles fernisering fredag den 22. september fra kl. 16-18 ved Irma, Søborg Hovedgade 70. Her viser kunstnerne nogle af deres værker, og det hele iklædes lidt musik og noget godt til ganen.

Fra kl. 10-17 både lørdag den 23. september og søndag den 24. september kan du besøge kunstnerne.

De åbner dørene

Bagsværd:

1) Tegner Katarina Duedal, Langemosevej 31.

2) Billedkunstner Inge Lindegaard, Skovdiget 50.

3) Væver Minna Andersen, Krogmosevej 35.

4) Pilefletter Lene Christensen, Krogmosevej 39.

5) Billedkunstner Lis Severin, Krogmosevej 34.

6) Billedkunstner Fina Berger, Værebro Bibliotek.

7) Tekstilkunstner Nulle Øigaard, Slotsparken.

8) Billedkunstner Anne Lund Sørensen, Godtgemt 1.

9) Billedkunstner Anne Lorenzen, Godtgemt 1.

10) Billedkunstner Maya Korlas-Martin, Ahornkrogen 3.

11) Keramiker Lene Glud Jensen, Nybrovej 261.

12) Billedkunstner Birger Severin, Rylevænget 6.

13) Billedkunstner Anne Sofie Allermann, Hanehøj.

Stengård:

14) Billedkunstner Alice Snerle Lassen, Gammelmosevej 234A.

15) Skulptør Jeanette Brøndsted, Tjørnevænget 71.

16) Fotograf Henrik Brøndsted, Tjørnevænget 71.

17) Tekstilkunstner Jennifer Mary Lehm, Knuds Allé 26.



Buddinge:

18) Billedkunstner Helles Søes, Vadgårdsvej 82.

Søborg:

19) Billedkunstner Heidi Rattenborg, Søborg Hovedgade 151.

Høje Gladsaxe:

20) Susanne Anker Bidstrup, Høje Gladsaxe 49, 2.mf.

Gladsaxe:

21) Ingrid Møller, Bag Fortet 1.