Selvfølgelig skal lærerne være

Tak til Kenneth Barfoed for hans indlæg i sidste uge. Jeg er naturligvis helt enig med dig i, at lærere, pædagoger og ledere på vores folkeskoler skal være gode rollemodeller, også når det gælder rygning. Det er ikke kun elever, der er rygeforbud for i Gladsaxe kommune. Ingen medarbejdere eller ledere i skoler og daginstitutioner må ryge i deres arbejdstid. Det forbud blev faktisk indført allerede i 2015. Derfor kan jeg kun beklage de episoder, du refererer til i dit læserbrev og følger naturligvis op på dine observationer.



Michael Mariendal

Skolechef