Gladsaxe Kommune har lagt midlertidige bump ud i Mørkhøj Industrikvarter ved Dynamovej. Så nu er det pludselig uinteressant at køre gaderæs i weekenden.

Men der er kommet en sidegevinst ud af det – og den kan indløses i hverdagstimerne.

Når en bil har været til service skal man jo ofte lige teste bremserne, og så kan det være fristende at accelerere lidt rigeligt, før der trædes på bremsen. Men når skal køres hen over et bump, skal der helst ikke være ret meget fart på bilen.