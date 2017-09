Slut med p-kaos

Værebro Park har indført parkeringsrestriktioner inde ved boligerne. Der uddeles et begrænset antal p-licenser til beboerne.

Men der er flere biler end licenser.

Så nu parkerer mange beboere ude på Værebrovej.

Desværre gør de det i begge sider af vejen og så tæt, at det blokerer for bustrafikken, og skulle der blive brug for et redningskøretøj til Bagsværd Svømmehal kan det ende som en ren katastrofe, hvis man ikke kan komme gennem den smalle sluse mellem de parkerede biler.

-Derfor tager vi sagen op på det næste møde i trafik- og teknikudvalget, og jeg forventer bestemt, at vi når frem til at der indføres et stop- og parkeringsforbud på strækningen mellem Værebro centret og hen til svømmehallen, siger Ole Skrald Rasmussen – der er formand for udvalget.