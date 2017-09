Småtterierne fascinerer

Erik´s Ure på Søborg Hovedgade 63 A er lukket. Efter mange gode år har Erik Aggestrup drejet nøglen om.

Men Erik´s Ure er klar til at fortsætte.

Urmager Brian Kaas har overtaget butikken, der frem til nytår vil hedde det samme. Så skifter den navn til Søborg Ure.

-Det har jo taget et år at få alle formaliteter omkring overtagelsen på plads, og i den tid er jeg kommet meget i butikken, så jeg føler allerede, at jeg er kommet godt ind i det lokale liv og har fået kendskab til en del af kundekredsen, siger Brian Kaas.

-Jeg skal jo ikke til at løbe forretningen i gang. Erik har skabt noget godt, og det skal jeg føre videre, siger Brian Kaas.

For mange år siden blev han uddannet som arkitekt, men han valgte at skifte karriere og gik i lære som urmager i fire år, så han nu har mange års erfaring at trække på.

-Jeg har bl.a. arbejdet hos Hvelplund på Strøget, og så har jeg haft mit værksted derhjemme. Men det er jo nemmere at komme i kontakt med kunderne, når man har en forretning, siger Brian Kaas.

-Min store interesse er mekanik. Jeg elsker alle småtterierne i urene. Mekanik har faktisk altid fascineret mig, siger han.

-Jeg vil satse på samme hurtige service som Erik har leveret. Erik har haft sin stil, og jeg vil have min, og ambitionen er selvfølgelig, at kunderne skal forlade butikken med en god følelse, siger Brian Kaas.

Han vil skære markant ned på antallet af urmærker, og så skal der bygges om i butikken med lidt historiske ting og en skærm, der kan underholde kunderne, mens de venter.