Sommerfest med borgmester og pattegris

30 brugere af værestedet Mødestedet i Bagsværd var mødt op til sommerfest med bingo, pattegris. Også borgmesteren slog vejen forbi.

-Nogen af jer tænker måske. Hvad laver borgmesteren egentlig her? Svaret er ganske enkelt, at jeg blev lokket af det gode selskab. Og helstegt pattegris – det kunne jeg bare ikke sige nej til, sagde Trine Græse til de forventningsfulde gæster.

Mødestedet er et af Gladsaxes tre væresteder for mennesker på kanten. Mødestedet, der ligger på Bagsværd Hovedgade har eksisteret siden 1984 og har ca. 50 brugere.

Borgerne kan komme anonymt ind fra gaden, få en snak, købe et måltid, få selskab eller få støtte i er svær situation. Her stilles ingen krav.

Værestederne er vigtige åndehuller

– Jeg er både glad og stolt over, at vi har steder som Mødestedet, Skur 2, og Carlshuse. For værestederne er vigtige åndehuller, hvor der er plads til alle. Mødestedet nærmest som en slags hjem. I er blevet hinandens familie, hvor sammenholdet er stærkt og hjælpen lige ved hånden, sagde Trine Græse blandt andet de fremmødte.

Mødestedet laver en lang række aktiviteter for brugerne, blandt andet en årlig tur til Bakken, Juleaften med julemad, gaver og dans om juletræet, og så sommerfesten, som blev afviklet i fredags.