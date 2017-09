Tirsdag 5. september kl. 17.45 blev en 32-årig mand sigtet for spirituskørsel på Klausdalsbrovej i Søborg.

Manden blev sigtet, efter en borger havde anmeldt, at han netop havde set manden forlade et supermarked i en bil, og at han virkede beruset. Da en patrulje kort tid efter fandt frem til manden, kunne det konstateres, at hans promille var over det tilladte. Manden blev ligeledes sigtet for kørsel uden førerret, da han endnu ikke har taget kørekort.