Stormen blev flyttet indendørs

Sportsudvalget i Gladsaxe Kommune var forudseende, da der blev varslet storm over land i onsdags. Straks flyttede man ”Store Børnehaveklassedag” fra Bagsværd Stadion – hvor det store sportsarrangement for =. Klasserne har været holdt i snart 10 år – til Gladsaxe Sportshal.

600 entusiastiske børn deltog i lege og sport, som passede til de fem-seks-årige. Fra hoppeborg, springmadrasser, høvdingebold og fodbold til forskellige forhindrings- og stafetlege samt ”Her kommer vi” og ”Bolden brænder”, kunne lærer Karina Mikkelsen Sørensen fra Enghavegård Skole fortælle vores udsendte medarbejder.

– Da vi mandag morgen opdagede, at der blev lovet et forfærdeligt vejr, så skyndte vi os at få flyttet til Gladsaxe Sportshal, for det havde ikke været sjov for de små at være ude i regnen, sagde Guy Rubaudo fra Sportsudvalget.

I den store sportshal, hvor børnene dyrkede forskellige lege var støjen på stormniveau, så flere af lærerne klogeligt brugte ørepropper!

– I sin blev ”Store Børnehaveklassedag” oprettet, fordi der ikke var noget arrangement for denne aldersgruppe. Børnene skal have det sjovt og prøve både udfordrende og hyggelige aktiviteter sammen med deres nye børnehaveklassekammerater, så de kan lære hinanden at kende. Og så møder måske også nogle af deres gamle kammerater fra børnehaven, sagde Guy Rubaudso.



Fotos: Kaj Bonne – Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk