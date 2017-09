Tabuerne omkring demens skal væk

Der var 90 tilmeldte, da Gladsaxe Kommunes demenskoordinatorer, Marianne Neess og Betina Lundquist, markerede den årlige ”Huskedag” ved et vellykket arrangement i Bibliografen i Bagsværd.

”Huskedagen” er Alzheimerforeningens årlige indsamlingsdag, hvor vi ”Husker Dem Der Glemmer. ”

De tilmeldte havde mulighed for at orientere sig om kommunens mange tilbud til mennesker m. demens og deres pårørende.

Der var forskellige repræsentanter tilstede, bl.a. fra kommunens demensdaghjem, fra Seniorcenter Bakkegården samt frivillige fra Ældresagen som afholder Candlelight Dinners.

Til arrangementet deltog repræsentanter fra Seniorrådet og Formand for Seniorudvalget, Kristine Henriksen, bød velkommen inden filmen ”Stadig Alice”, blev vist.

-Med arrangementet ønsker vi at fjerne tabuerne omkring demens. Vi ønsker at skabe opmærksomhed og fokus på emnet, ligesom vi ønsker at fortælle, at demenssygdomme ikke kun rammer den ældre generation.

Samtidig gør vi opmærksom på muligheden for råd, støtte og vejledning, hvis man, på den ene eller anden måde, har demens inde på live, siger de to koordinatorert.

-I Gladsaxe anslås der er omkring 1.055 personer med demens. Vi har kontakt til ca. 2/3, så der er borgere og pårørende vi ikke kender til. Derfor er et arrangement som dette vigtigt,, fortæller Marianne Neess og Betina Lundquist.