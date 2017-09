”Stor tak til den/de der tog sig af min hustru og fik ringet efter en ambulance, da hun fik et ildebefindende på sin cykel torsdag den 7. september, kl. ca. 14.00, på cykelstien på den anden side af motorvejen over for Mosehuset. Det er rart at tænke på, at vi passer på hinanden. Og hun har det i øvrigt godt nu.

Søren Kjær Madsen

2860 Søborg