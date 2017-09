Tennisbanernes største rivaler

En af sportsverdenens alle tiders største rivalisering må uden tvivl være mellem den iskolde og beregnende maskine, Björn Borg, og den iltre og udfarende John McEnroe.

Deres kampe i slutningen af 1970erne og måske især Wimbledonfinalen i 1980 er gået over i historien som nogle af historiens bedste og mest medrivende kampe.

Nu kommer så filmen om de to kamphaner, der på overfladen ikke kunne være mere forskellige. ”Borg”, instrueret af Janus Metz, er dog mere interesseret i de ligheder, der også var.

Trods deres forskellige opvækst og meget modsætningsfulde tilgang til tennissporten, kæmpede Borg og McEnroe ofte med de samme dæmoner.

Borg stillede umenneskeligt høje krav til sig selv og så ikke sig selv som en succes, med mindre han var verdens bedste. Intet mindre kunne gøre det. Det samme gjaldt for McEnroe, hvis utallige udbrud på banen ofte var et direkte resultat af hans frygt for at fejle. Samtidig ville han på ingen måde acceptere, at andre, det værende dommere, journalister eller modspillere, stillede sig i vejen for hans succes.

”Borg” har premiere i Bibliografen torsdag 14. september.

Tirsdag 19. september har Bibliografen forpremiere på ”Gud taler ud”, der er filmatiseringen af Jens Blendstrups fremragende roman. Forfatteren selv besøger Bibliografen denne aften og fortæller om denne drama-komedie, hvor Jens og hans brødre vokser op i et parcelhus i Risskov, imens Gud, familiens patriark Uffe, spillet af Søren Malling, regerer med hård hånd. Der er dog forandringer på vej og drengeværelserne ulmer af oprør, mens moren Gerd Lillian, spillet af Lisa Nilsson, kæmper en hård kamp for at holde sammen på familien.