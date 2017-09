Træd ind i historien med Gladsaxe Bibliotekerne

Når Værebro Bibliotek i samarbejde med Beboerhuset Værebro 14. september inviterer på byvandring i Værebroparken, får deltagerne mulighed for at træde ind i et stykke meget levende historie lige her i vores egen kommune.

Den gamle og enestående kollektivby fejrer 50 års jubilæum i år, og byvandringen er en unik mulighed for at få et detaljeret indblik i et af de mest ambitiøse byggeprojekter i Gladsaxe Kommunes historie.

Turen vil være fuld af nostalgiske indslag og anekdoter fra Værebroparkens 50 år lange historie, og der vil blive sat fokus på, hvordan bydelen har udviklet sig, hvilke grundtanker der lå bag byggeriet og om det har levet op til 1960erne og 1970ernes store løfter.

Arrangementet slutter af med fælles spisning, for en eftermiddag og aften som denne ville på ingen måde være fuldendt uden en menu inspireret af Værebroparkens bistro fra 1970erne.

2860 på landkortet

I den anden ende af kommunen, nærmere betegnet Gyngemosen i Mørkhøj tårnede TV-Byen sig op i årene fra 1964 til 2007.

TV-Byen var en af Gladsaxes største arbejdspladser og satte eftertrykkeligt Gladsaxe og måske især postnummeret 2860 på landkortet.

Nu har Gladsaxe Bibliotekerne i samarbejde med Gladsaxe Lokalhistoriske Forening sat tidligere studievært Claus Hagen Petersen stævne for at få hele historien om det, der engang var hele Danmarks mediecentrum. Det sker mandag 9. oktober på Gladsaxe Hovedbibliotek, og ligesom ved byvandringen gennem Værebroparkens historie, vil historien om DR og TV-Byen være fuld af spændende og til tider også dramatiske anekdoter, der måske vil kaste nyt lys over den stolte mediemastodont. For børnene kan historien også være en særdeles levende størrelse, hvis man besøger Bibliotekshaven ved Gladsaxe Hovedbibliotek 16. september. Her vil der nemlig være mulighed for at lege som i gamle dage, når biblioteket finder alle de gamle legeredskaber frem.

Vil man hoppe i sjippetov, hinke med hinkesten eller gå på stylter, skal man bare møde op. Er man ikke sikker på, at ens forældre lige kan huske, hvordan man bruger så gammelt legetøj, så bare rolig. Der skal nok stå folk fra biblioteket klar til at hjælpe.