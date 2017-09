Ung New Orleans-sound

Med Gladsaxe Jazzklubs Intimscene har klubben skabt en supplerende platform for sine arrangementer. Det mindre spillested i kulturhusets café Drop Inn præsenterer smallere genrer, nye musiker-konstellationer og talentfulde unge musikere inden for jazzmusikken.

I morgen aften – onsdag 27. september – spiller Charlies Blåhval i cafeen.

Bandet er et ungt dynamisk brassband, der spiller musik, som den kan høres i New Orleans. Bandet har rødder i Gladsaxe Musik- og Billedskole og vandt i 2015 prisen som årets Musikskoleensemble.

Bandet blev startet i 2006.

Med jazzen som udgangspunkt bevæger orkestret sig omkring elementer som funk, swing og latin.

Brassbandet består af en rytmesektion med stortromme, lilletromme, diverse percussion samt sousafon. I front en sangerinde, to trompeter, en basun, tre saxer og en tværfløjte.

De unge musikere leverer en fornem scenefest med swingende rytmer og en dynamisk sceneoptræden. Stilen er baseret på gademusikken fra New Orleans -.og med fuld respekt for rødderne.

Charlies Blåhval har spillet i forbindelse med mange festivaler (fx Riverboat, Femø Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival), og er desuden et fast indslag på spillestedet, Charlie Scotts, i Indre By.

Bandet har spillet jobs under et par New Orleans-ophold, og er efter seneste besøg hjemvendt mere swingende end nogensinde, forlyder det. Uden for landets grænser omtales orkestret som: Charlies Blue Whale Brass Band.