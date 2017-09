Varme venskaber, brætspil og bølgende rave

12-årige Sofie Krygermeier og 13-årige Simone Wedell Rasmussen, Liv Svensson og Clara Tolvdal Woll alle fra FDF Mørkhøj festede forrige weekend sammen med 1.100 andre 13-18-årige unge FDFere.

Da de mødtes til en weekend i musikken og legens tegn på Kongeådalens Efterskole mellem Vejen og Rødding. De unge kom fra hele landet, og der blev knyttet nye venskaber på kryds og tværs.

“Det er at være sammen med kredsen og høre musik og hygge,” siger Clara, som svar på spørgsmålet om, hvad der er det fedeste ved Seniorfestival.

“Rave party’et i går nat var fedt!”, supplerer Sofie. De andre nikker samstemmende.

”Jeg kan godt lide, at der også er telte, hvor man kan gå ind og spille et spil og slappe lidt af,” fortæller Simone. De fire piger har netop fundet ly for regnen i et af de store telte, og hygger med en quiz. Festivalen bød på meget mere end musik fra den store scene for de mange deltagere. Deltagerne kunne også udfordre sig selv og deres nye kammerater i mega-twister, bungee-crawl, tørsvømning og mange andre vilde, sjove og udfordrende aktiviteter.

Seniorfestival finder sted hvert andet år, og pigerne fra Mørkhøj har helt sikkert planer om at komme igen om to år, da de er vilde med stemningen og musikken.

En chance til talenterne

Ud over hyggen og gensynet med venner, holder FDF festival for at give unge musiktalenter en chance. 30 bands og kunstnere satte gang i festen fra scenen. Det var både FDFs egne bands og mere etablerede navne.

”På festivalen mødes vi om musikken og giver unge talenter i FDF fra forskellige genre en mulighed for at prøve sig selv af foran et stort publikum,” siger formanden for Seniorfestival, Jakob Fauerskov.

FDF har holdt Seniorfestival hvert andet år siden 1991. Det er således 14. gang FDF inviterer til Seniorfestival på Kongeådalens Efterskole.