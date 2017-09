VB1968 i røde trøjer havde travlt med at forsvare sig, men solgte sig dyrt. Nu kan man glæde sig over, at der kommer 100.000 kr. fra DBU, fordi VB1968 var det lavest placerede seriehold, der forlod turneringen, da de sidste seriehold røg ud. Foto: Foto: Kaj Bonne.

VB1968 tabte – og vandt

100.000 kr. fra DBU for at nå langt som seriehold i pokalturneringen