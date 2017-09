VB1968 tæt på 100.000 kroner

VB1968 spiller i serie 1 og har klaret sig fint i DBUs pokalturnering, så holdet er blandt de sidste 32 hold.

Nu er der en stor mulighed for at tjene 100.000 kroner i næste uge, hvor der spilles en runde. Her møder VB1968 det nordjyske 2. divisionshold fra Jammerbugt på tirsdag klokken 16.30 i Værebro.

DBU og Divisionsforeningen giver en præmie på kr. 100.000,- til det laveste rangerende seriehold, som kommer længst i DBU Pokalen.

Serieklubber defineres som klubber, der er kvalificeret til de afsluttende runder i DBU Pokalen via de indledende runder under lokalunionerne. Det betyder blandt andet, at klubber der efter første halvår er rykket ned fra 2. division til Danmarksserien ikke kan vinde præmien, mens klubber som er rykket op fra Danmarksserien til 2. division er med i jagten på ”Bedste seriehold”.

Det er således klubbens status på indtrædelsestidspunktet i turneringen, som er afgørende for klubbens indrangering.

Skulle de tilbageværende serieklubber alle blive slået ud af turneringen i samme runde, går præmien til den klub, der er lavest rangeret på indtrædelsestidspunktet. Skulle flere klubber på samme niveau blive slået ud af turneringen samtidig, så deles præmien.

Følgende serieklubber (angivet med indrangering på indtrædelsestidspunktet) er fortsat med i DBU Pokalen:

VB 1968 (Serie 1) – Jammerbugt (2. div.)

Hedensted IF (Jyllandsserien) – Lyngby (Superligaen)

Slagelse B & I (Sjællandsserien -DS) – Hobro (Superligaen)

Otterup B & IK (Albaniserien) – Randers (Superligaen)

LSF (DS) – Brøndby (Superligaen)

Dvs. at hvis de tilbageværende serieklubber alle bliver slået ud af turneringen i 3. runde, går præmien til den klub, der er lavest rangeret på indtrædelsestidspunktet. Med andre ord VB 1968 indkasserer kr. 100.000.