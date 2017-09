Venstre ønsker en helt ny

Byrådet har indledt behandlingen af budgettet. Venstre fremførte ønsker om nedsættelse af personskatten og dækningsafgiften. Mærkesager, der er meget vigtige for Venstre.

En anden sag, som står højt på vores ønskeliste er, at sikre Søborg Skole bedre fysiske rammer. Venstre har i Børne- og Undervisningsudvalget gentagne gange påpeget vigtigheden af, at Søborg Skoles fysiske rammer skal leve op til nutidens standarder. Skolen er over 100 år gammel, indretningen er utidssvarende og skolen er saneringsmoden. Enten skal vi bruge ca. 180 mio. kr. på at gennemrenovere skolen – og så er det stadig kun en 2 sporet skole – eller vi skal bygge en ny 3-sporet skole for ca. 325 mio. kr. Borgmesterens budget rummer desværre ikke finansiering til en ny skole.

Hvis en ejendom er saneringsmoden og ikke bevaringsværdig, skal man ikke bruge 180 mio. kr. på den. Flere undersøgelser viser, at fysiske rammer påvirker børnenes læring og lærernes arbejdsmiljø. Andre analyser viser, at en skole bør være min. 3-sporet, hvis den skal levere høj faglighed og mulighed for fleksibel planlægning, ligesom 3 spor er driftsøkonomisk mere fordelagtigt.

Man skal ikke gå til budgetforhandlinger med ultimative krav, men vores budgetønske om en ny skole i Søborg er et meget stort ønske. Vi vil meget gerne sikre, at Gladsaxes børn har lige gode fysiske rammer på deres skoler, uanset hvilken bydel de bor i.

Pia Skou og Lone Yalcinkaya, Venstres medlemmer

af børne-

og undervisningsudvalget