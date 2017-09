Venteliste til ny piratforening

Fuld fart fra start. Sådan var det Coding Pirates Gladsaxe, der blev stiftet forrige lørdag en lille time før Gladsaxedagen. Mindst 20 Gladsaxe-borgere var med på den stiftende generalforsamling på Hovedbiblioteket, og efter den officielle del af seancen gik foreningens mange nye medlemmer ud under teltet, som var stillet op ude foran børnebiblioteket.

Her stod blandt andre initiativtager Lars Brink Christensen sammen med sin syv-årige søn og flere af de andre medlemmer af bestyrelsen: – Som det første skal bestyrelsen konstitueres, og herefter forsøger vi at finde endnu flere frivillige, som vil være med til at bidrage til foreningens virke, siger Lars Brink Christensen.

Coding Pirates Gladsaxe har allerede en venteliste, hvor interesserede kan skrive sig op på foreningens hjemmeside. Her i september begynder foreningen at afholde ugentlige klubaftner, hvor man til en start vil arbejde med arduino, scratsch og

LEGO-mindstorms.

Fakta:

Coding Pirates er en forening som fremmer børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer via afholdelse af ugentlige klubaftener, workshops og online samarbejde samt udvikling af undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates-afdelinger. Coding Pirates sigter på at skabe opfindsomme produktudviklere.

Coding Pirates tager i mod børn mellem 7 og 17 år. Nogle aktiviteter kræver, at børn er ældre end 7 år, men det bliver der taget højde for, når aktiviteterne udbydes.

Har du lyst til at deltage i foreningen som frivillig, er du meget velkommen. Det kræver ingen forudgående kompetencer hos forældre og andre som gerne vil være frivillige, det kan læres undervejs. Det der betyder noget, er din lyst til at deltage i et samarbejde omkring dét at skabe rammer og inspiration for børnene, så de kan udvikle deres evner inden for informationsteknologi.

Kontakt initiativgruppen via Lars Brink Christensen på gladsaxe@codingpirates.dk og læs mere på https://codingpirates.dk/gladsaxe